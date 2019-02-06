2019-02-06T17:18:09+03:00
Происшествия

Избили, раздели и посадили в клетку: в Ярославской области возбуждено новое дело о пытках в СИЗО

Следователи ищут виновных в превышении должностных полномочий
Роман Рыжиков
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Заключенного рыбинской "Софийки" истязали за то, что он отказался подписать документы, которых не понималЗаключенного рыбинской "Софийки" истязали за то, что он отказался подписать документы, которых не понималФото: Роман Рыжиков
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В Ярославской области возбуждено новое уголовное дело о пытках в исправительной колонии. На этот раз в поле зрения правоохранителей попала рыбинская «Софийка». В СИЗО-2 жестоко избили заключенного, который отказался подписать документы, не зная, о чем они.

Как сообщили в «Общественном вердикте», случай произошел еще в 2017 году. Заключенный Фурхат Юлдашев вернулся в СИЗО из больницы, где он перенес операцию. Сотрудники учреждения потребовали подписать какие-то документы, но мужчина отказался, так как он плохо понимает русский язык. В ответ на отказ сотрудники избили Юлдашева, раздели и засунули в клетку, где он провел двое суток.

Общественники сообщают также, что вместе с Юлдашевым был избит еще один заключенный, однако, он еще не признан потерпевшим и не допрошен.

В Следственном комитете России по Ярославской области подтвердили, что уголовное дело возбуждено еще 15 ноября прошлого года по пункту «а» части третьей статьи 286 ( превышение должностных полномочий с применением насилия). Лица, причастные к пыткам заключенного, устанавливаются.

Напомним, российское информационное пространство содрогнулось от истории с пытками в ярославских колониях в июле прошлого года, когда в сети появилось видео с избиениями заключенного ИК-1 Евгения Макарова. За публикацией последовала череда обысков, уголовных дел и задержаний.

Еще один фигурант уголовного дела об избиениях – Руслан Вахапов. Он отбывал наказание вместе с Макаровым. Сегодня бывший заключенный - руководитель отделения благотворительного фонда помощи осужденным и их семьям «Русьсидящая» в Поволжье. Общественники считают, что на него оказывается давление со стороны правоохранителей из-за его деятельности. Так, в начале декабря прошлого года мужчина был задержан сотрудниками полиции, когда прибыл в отделение, чтобы отметиться.

Примечательно, что дело Юлдашева об избиении заключенных в рыбинском СИЗО – уже второе. В первый раз фигурантом был именно Руслан Вахапов. Его избили в марте прошлого года, когда его привезли сюда из ИК-1.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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