2018-10-02T10:54:42+03:00
Общество

Пострадавший от пыток в ярославских колониях Евгений Макаров вышел на свободу

Бывший заключенный собирается посмотреть своим обидчикам в лицо
Роман РыжиковАлександр Клещев
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Евгений Макаров вышел на свободуЕвгений Макаров вышел на свободуФото: Александр Клещев
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Сегодня, 2 октября, из ярославской исправительной колонии № 8 на свободу вышел 25-летний Евгений Макаров - жертва пыток сотрудников ФСИН.

- Спасибо всем, кто меня поддерживал и следил тем, что происходит в этой рабской системе, - заявил Макаров встречающим, собравшейся у стен колонии.

Скандального заключенного встречал и недавно освободившийся Руслан Вахапов, который отбывал наказание вместе с Макаровым. Сегодня он – руководитель местного отделения «Руси сидящей». А вот сам Евгений пока не знает, чем будет заниматься на свободе.

Макаров попал за решетку еще в 2014 году после того, как жестоко избил мужчину, напавшего на его девушку. В ИК-1 сидел по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Оказавшись на свободе, Евгений собирается посещать судебные заседания. С его слов, чтобы посмотреть в лица людей, которые над ним издевались.

Евгений Макаров вышел на свободу.

- Они постоянно меня провоцировали, запугивали, смотрели косо, - рассказал Макаров. - Это продолжалось на протяжении всего срока.

Напомним, история заключенного Евгения Макарова потрясла всю страну и вызвала огромный общественный резонанс после того, как в интернете появилось видео чудовищных издевательств над заключенным ИК-1.

Кадры, на которых 18 сотрудников ярославской исправительной колонии №1 избивают Евгения Макарова, были опубликованы 20 июля. Вскоре после этого последовала череда арестов - в итоге 12 бывших сотрудников ФСИН находятся под стражей, а один - под домашним арестом. Сам Макаров проходит потерпевшим по двум уголовным делам. Помимо него, еще четыре заключенных написали заявления о пытках в ярославских колониях.

(18+) Свидетельство. Сотрудники ИК-1 ФСИН по Ярославской области пытают заключенного.Видео: "Новая газета"

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