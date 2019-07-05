Мединский уволил директора Волковского, а Марчелли написал заявление по собственному желанию

В пятницу, 5 июля, на пресс-брифинге в Москве министр культуры Владимир Мединский объявил об увольнении директора театра имени Федора Волкова Алексея Туркалова. Кроме того, стало известно, что худрук Первого русского Евгений Марчелли написал заявление по собственному желанию.

Министр культуры Владимир Мединский объявил Марчелли выговор. После этого худрук принял решение покинуть свой пост.

– Я уже написал заявление об уходе из театра, – заявил Евгений Марчелли, сообщает KP.RU. – В любом конфликте виноваты две стороны. Тем более виноваты руководители, которые не смогли остановить скандал и прошли точку невозврата. Поэтому оба должны исчезнуть из поля действия.

В пресс-службе театра сообщили, что приказ из министерства культуры о прекращении трудового договора с директором театра Алексеем Туркаловым уже поступил в отдел кадров.

– Приказ на нового директора придет в понедельник. По Евгению Жозефовечу никакой документальной информации не поступало, - добавили в театре.

Ситуацию со скандалом в Первом русском Мединский назвал беспрецедентной.

– Увольнения директора Алексея Туркалова потребовала большая часть труппы, – сказал Владимир Мединский. –Сегодня мы его уволили.

Министр культуры отметил, что исполняющим обязанности директора театра станет главный бухгалтер Юлия Серова. Она пробудет на этом посту до 20 августа – пока труппа находится в отпуске.

Напомним, скандал в Ярославле разгорелся в марте, когда появились сообщения об объединении Первого русского с Александринкой. Тогда труппа раскололась на две части: старожилы театра оказались резко против, молодые актеры увидели в этом перспективу.

На защиту главного символа Ярославля поднялся весь город. Против объединения высказался губернатор Дмитрий Миронов, а в конце марта премьер-министр Дмитрий Медведев приостановил объединение театров.

Однако, конфликт внутри театра на этом не закончился, и сегодня страна увидела его радикальное решение.