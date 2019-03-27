2019-03-27T20:35:14+03:00
Общество

Губернатор Ярославской области: «Волковский театр – гордость и бренд Ярославии, объединения быть не должно»

Дмитрий Миронов выразил свой протест в социальных сетях
Екатерина РЯБЦЕВА
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Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов выразил протест против объединения Волковского и Александринского театра. Он провел в Москве ряд встреч и разделил возмущение горожан по этому вопросу.

– Прежде чем принимать такое решение, надо было посоветоваться с жителями Ярославской области, общественностью и коллективом театра. Вместе мы будем отстаивать статус нашего театра как Первого русского. Волковский театр – гордость и бренд Ярославии, и я считаю, что объединения быть не должно, – написал в социальных сетях губернатор.

Напомним, сегодня, 27 марта, министр культуры Владимир Мединский объявил, что театр имени Федора Волкова и Александринский театр будут объединены для создания первого национального театра России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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