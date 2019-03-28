«Бойтесь данайцев, дары приносящих»: большая часть артистов ярославского театра имени Федора Волкова категорически против объединения с Александринкой

- Речь идет об очень интересном явлении, которое мне представляется просто фантастическим для театра имени Федора Волкова! – так начал свою речь художественный руководитель Первого русского сегодня, 28 марта, на встрече с актерами.

Для многих эта встреча оказалась такой же неожиданностью, как и весть о возможном объединении одного из главных символов Ярославля с Александринским театром в Петербурге – те, кого мы привыкли видеть на сцене, возмущенно шептались, сидя на зрительских местах:

«Спасибо, что хоть ночью предупредили…»

- Первый Национальный Российский театр! – восторженно продолжал Марчелли.

- Недопустимо! – пронеслось эхом по рядам.

Более опытные артисты категорически против объединения. В их числе Татьяна ИвановаФото: Роман РЫЖИКОВ

Но на мнение труппы худрук не обращал никакого внимания и говорил про объединение двух театров как уже о чем-то окончательно решенном:

- Уже через несколько дней приезжает большая комиссия, которая будет исследовать наши возможности и срочно подавать заявки, чтобы в этом году, уже успеть оснастить, сделать верхнюю механику. Плюс оборудование звуковое, световое. Министерство берет все на себя...

Дальше были слова о репертуаре, гастролях, росте зарплат, медицинской страховке.

- Не понимаю, откуда шум! Театру приваливают ДЕНЬГИ!

Тут-то все окончательно встало на места, артисты переглянулись и кивнули друг другу. Дело исключительно в деньгах.

Директор Волковского театра Алексей Туркалов назвал худрука Карабасом БарабасомФото: Роман РЫЖИКОВ

- Вы все это сами организовали, чтобы быть Карабасом Барабасом, - заключил директор Волковского театра Алексей Туркалов. – А за медстраховку готовы слить сердце Ярославля.

По словам директора, который уже проходил такие ликвидации, после объединения сократят три четверти труппы. Не сразу, но планомерно.

- Нас не тронут! – донесся с галерки молодой мужской голос.

- Вас – нет, – сухо ответил кто-то из ветеранов Волковского.

Казалось бы, всего пара слов, но они обнажили еще одну острую проблему – раскол внутри труппы. «Старая» и «новая» школы. Амбиции и стремление пусть и неизвестно куда, но вперед, и гордость, патриотизм и горячая любовь к этим самым подмосткам. Начался балаган…

Актер Виталий Дашуев уверен, что за объединением будущееФото: Роман РЫЖИКОВ

Успокоить, хотя бы на время, всех сумел зампред правительства Ярославской области Максим Авдеев.

- Мы абсолютно не против повышения зарплат. Но очень важно это не разменять на что-то гораздо более важное. Театр - большое и светлое явление в нашей жизни, а Волковский театр – большое и светлое явление в жизни Ярославской области и нашей страны! Театр – это не только эти кресла, сцена и стены, а чуть больше, вот в чем вопрос. Я понимаю, что каждый из здесь сидящих заинтересован в том, чтобы у него зарплата была выше, и она наверняка будет. В том, что в первое время будут вливать большие деньги, нет никаких сомнений. Но нужно понять, не станет ли Волковский со временем филиалом. Сейчас мы не понимаем не только, чем это закончится для труппы, но и чем это закончится для региона. Ровно поэтому губернатор области однозначно и категорически выражает свою позицию: для него принципиально важно сохранение статуса Волковского театра и его развития, - отметил чиновник.

Зал зарукоплескал. Зрители-артисты отправились кто – на репетицию, кто – в курилку. В обсуждении наступил антракт. Но, кажется, еще одна фраза, сказанная вскользь Авдеевым, застряла в стенах театра: «Бойтесь данайцев, дары приносящих».

Заместитель Председателя Правительства Ярославской области Максим Авдеев отметил, что правительство настроено защищать интересы и театра, и региона в целомФото: Роман РЫЖИКОВ

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