В Ярославле обсуждают судьбу Волковского театра: приказа об объединении с Александринкой нет

5 апреля в Ярославле обсуждают судьбу объединения ярославского Волковского театра с Александринкой. В город приехал худрук питерского театра Валерий Фокин. Он уже выступил перед ярославской труппой на закрытом совещании. Известно, что ратовал за слияние, обещая совместные гастроли, рост зарплат и другие преференции. В целом, актеры – за.

ПУСТЬ ОНИ К НАМ ПРИСОЕДИНЯЮТСЯ

Другое мнение у ярославских политиков и общественников, которые собрались в зале комплекса «Вознесенский».

- Решение об объединении театров прозвучало как гром среди ясного неба и поставило нас в нелепое положение. Министерство как учредитель Волковского театра посчитало, что оно может делать с ним все, что захочет. Видимо, министерство забыло, что театр - это не только здание и труппа, это еще и публика. Решение принято кулуарно, ни с кем не обсуждалось. Я имею в виду общественность. Сейчас наше мнение игнорируется. Ярославцы почти единодушно выступили против объединения театров, В то же время многие актеры выступили за. Их можно понять. Речь идет о повышении для них заработной платы, улучшении социальной защиты, расширение возможностей для гастролей. Но пока все это на уровне разговоров, ничем не подтверждено. Министерство культуры не опубликовало тот самый приказ. Но его содержание известно. Этот приказ не об объединении, а о присоединении театра имени Волкова к Александринке в качестве структурного подразделения с полной передачей имущества, уходом всей финансово-хозяйственной деятельности в Санкт-Петербург. Ни о зарплатах, ни о гастролях в этом приказе нет ничего. Когда актеры вчитаются в текст, эйфория пройдет, - выступил заслуженный учитель России, ярославский издатель Михаил Нянковский.

Ярославцы против слияния театров.Фото: Роман РЫЖИКОВ

- Уж если и создавать Первый национальный театр, то на базе ярославского театра. Это российский бренд! Вот это компромисс, который нас устроит, - призвал экс-губернатор Ярославской области Анатолий Лисицын.

ЕСТЬ ЛИ ПРИКАЗ?

Важное заявление сделал заместитель председателя правительства Ярославской области Максим Авдеев.

- Тот приказ, о котором идет речь, не подписан. Он существует как проект. Об этом говорит и Фокин, и представитель министерства культуры, с которым я разговаривал, - сообщил он.

Авдеев отметил, что ярославцев склоняют сначала поддержать идею, а потом обговорить условия. Но, по его мнению, нужно делать наоборот.

- Наша позиция – сначала обсудить условия, а потом принимать решение. И наше главное условие – сохранить статус Волковского театра как самостоятельного субъекта - Первого русского театра, - заявил он.

Максим Авдеев озвучил, что приказ - это только проект.Фото: Роман РЫЖИКОВ

А вот упомянутый худрук Александринки Валерий Фокин отметил, что приказ все-таки есть.

- Это не проект приказа, а приказ. Но он не был зарегистрирован, - представил он новое прочтение ситуации.

ЧТО ЗА НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕАТР И НУЖЕН ЛИ ОН ЗРИТЕЛЮ: СЛОВО ФОКИНУ

Сам он – за создание на базе двух театров первого национального. Мол, зритель, от этого только выиграет.

- Мы бы имели возможность профессионально расти, наши режиссеры могли бы работать с актерами Волковского и наоборот. Зритель получал бы более интересные спектакли. В Ярославль приезжали бы крупные европейские режиссеры и театры. Есть Волковский и Александринский фестивали. Так вот коллективы, которые приезжают к нам, также ездили бы и в Ярославль. Москва обещала предоставить нам общую площадку для гастролей, - перечислил Фокин.

Рассказал, и что значит для него национальный театр – театр с историей и биографией, а также с классическим репертуаром.

Валерий Фокин - за создание национального театра на базе Волковского и Александринского.Фото: Роман РЫЖИКОВ

При этом Фокин признал, что приказ об объединении нуждается в доработке.

- С творческой точки зрения этот союз важен и прекрасен. Меня спрашивают, зачем объединять два хороших театра? Был бы один плохой, тогда понятно. Да, бывают варианты, когда слабого надо подтянуть, но бывает, что два сильных объединяются, чтобы быть еще сильнее. Мы де юро не национальные театры. Это очень важно. Сегодня, бывает, авангард или некий традиционный театр бьет себя в грудь, а ткнешь – внутри пустота. Два флагманских театра могут объединиться для решения общих творческих задач и выстроить планки, по которым могут жить и другие. Самая трудная задача - как сделать, чтобы сохранить идентичность, правовое лицо, управление каждого. Это сложно. Я считаю, приказ не подготовленный. Нам нужно время, чтобы отработать его, пауза, чтобы осмыслить. Важно, чтобы был такой механизм, который бы устроил всех. Нас никто не подгоняет. Но параллельно мы начнем совместные творческие проекты, гастроли. А может, мы вообще скажем, что нам это не нравиться, - выступил Фокин.

Собравшиеся решили – обсуждение нужно, но поддерживать возможность реорганизации Волковского театра путем его присоединения в качестве структурного подразделения к Александринскому нив коем случае нельзя.

Напомним, об объединении Волковского и Александринского театра было объявлено 27 марта министром культуры Владимиром Мединским как о решенном факте. Актерам при этом обещают золотые горы. Однако, многие ярославцы выступили против, посчитав, что Волковский потеряет свою самобытность. Также не разделил идею о слиянии театров и губернатор Дмитрий Миронов. Решением премьер-министра Дмитрия Медведева постановление об объединении было приостановлено для общественных обсуждений.

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