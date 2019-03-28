Дмитрий Медведев приостановил приказ об объединении Волковского и Александринского театров

СЕГОДНЯ 20:28 2019-03-28T20:36:04+03:00

Очень важно отстоять один из главных символов Ярославля Фото: Елена ВАХРУШЕВА

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Российский премьер-министр Дмитрий Медведев приостановил объединение Первого русского и Александринки. Об этом на своей личной странице в Вконтакте сообщил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов:

- Большая победа всех ярославцев! Ярославль - за Первый русский! – провозгласил губернатор.

По словам Миронова, Медведев поручил провести широкое общественное обсуждение/

Напомним, сегодня утром состоялась встреча труппы с худруком Волковского театра Евгением Марчелли. На ней актеры не сдерживали слез, а директор театра Алексей Туркалов назвал Марчелли Карабасом Барабасом

ИСТОЧНИК KP.RU