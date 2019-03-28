Дмитрий Медведев приостановил приказ об объединении Волковского и Александринского театров
Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов настаивает на общественном обсуждении
Очень важно отстоять один из главных символов ЯрославляФото: Елена ВАХРУШЕВА
Изменить размер текста:
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев приостановил объединение Первого русского и Александринки. Об этом на своей личной странице в Вконтакте сообщил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов:
- Большая победа всех ярославцев! Ярославль - за Первый русский! – провозгласил губернатор.
По словам Миронова, Медведев поручил провести широкое общественное обсуждение/
Напомним, сегодня утром состоялась встреча труппы с худруком Волковского театра Евгением Марчелли. На ней актеры не сдерживали слез, а директор театра Алексей Туркалов назвал Марчелли Карабасом Барабасом
ИСТОЧНИК KP.RU