Очередной скандал в Первом русском: актеры Волковского просят министра культуры уволить директора театра
Актеры Волковского написали и отправили министру культуры Владимиру Мединскому письмо. В письме ярославцы просят уволить директора театра Алексея Туркалова. Он стал главой Первого русского в декабре 2018 года, сменив арестованного по делу «Седьмой студии» Юрия Итина.
Актеры считают, что возникший конфликт между Туркаловым и Евгением Марчелли мешает нормальной деятельности учреждения.
– На данный момент эта ситуация достигла своего апогея. Абсолютно очевидно, что конфликт между директором и художественным руководителем неразрешим. В театре атмосфера напряжена до предела, что негативно отражается на работе. Труппа театра поддерживает своего художественного руководителя и просит Вас принять решение в его пользу, – написано в письме.
Его подписал 51 артист из 64.
ИСТОЧНИК KP.RU