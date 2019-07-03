Очередной скандал в Первом русском: актеры Волковского просят министра культуры уволить директора театра

СЕГОДНЯ 07:12 2019-07-03T07:12:56+03:00

Они считают, что из-за конфликта Туркалова и Марчелли в учреждении очень накалена атмосфера

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Актеры Волковского написали и отправили министру культуры Владимиру Мединскому письмо. В письме ярославцы просят уволить директора театра Алексея Туркалова. Он стал главой Первого русского в декабре 2018 года, сменив арестованного по делу «Седьмой студии» Юрия Итина.

Актеры считают, что возникший конфликт между Туркаловым и Евгением Марчелли мешает нормальной деятельности учреждения.

– На данный момент эта ситуация достигла своего апогея. Абсолютно очевидно, что конфликт между директором и художественным руководителем неразрешим. В театре атмосфера напряжена до предела, что негативно отражается на работе. Труппа театра поддерживает своего художественного руководителя и просит Вас принять решение в его пользу, – написано в письме.

Его подписал 51 артист из 64.

ИСТОЧНИК KP.RU