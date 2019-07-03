2019-07-03T07:12:56+03:00
Общество

Очередной скандал в Первом русском: актеры Волковского просят министра культуры уволить директора театра

Они считают, что из-за конфликта Туркалова и Марчелли в учреждении очень накалена атмосфера
Екатерина РЯБЦЕВА
Поделиться:
Под требованием подписался 51 артистПод требованием подписался 51 артистФото: Елена ВАХРУШЕВА
Изменить размер текста:

Актеры Волковского написали и отправили министру культуры Владимиру Мединскому письмо. В письме ярославцы просят уволить директора театра Алексея Туркалова. Он стал главой Первого русского в декабре 2018 года, сменив арестованного по делу «Седьмой студии» Юрия Итина.

Актеры считают, что возникший конфликт между Туркаловым и Евгением Марчелли мешает нормальной деятельности учреждения.

– На данный момент эта ситуация достигла своего апогея. Абсолютно очевидно, что конфликт между директором и художественным руководителем неразрешим. В театре атмосфера напряжена до предела, что негативно отражается на работе. Труппа театра поддерживает своего художественного руководителя и просит Вас принять решение в его пользу, – написано в письме.

Его подписал 51 артист из 64.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Рыбинске на проспекте Ленина изменится схема движения машин и автобусов
На Рыбинск идут грозы и дожди
В Ярославской области поймали двух водителей, которые сели пьяными за руль
В Ярославской области неправильно производили молоко
Ярославцам рассказали, чем может быть опасно катание на лошадях
В Ярославской области сельскохозяйственные поля проверяют с помощью квадрокоптера
Сегодня ночью будут фрезеровать улицу Гагарина в Ярославле
В Ярославле повысили зарплаты водителям трамваев и троллейбусов
Двое ярославцев фиктивно прописывали в своих квартирах иностранных граждан
Ярославцу пришлось оплатить 54 дорожных штрафа под угрозой лишения прав
В Рыбинске во время ремонта дороги на дамбе-шлюз изменится расписание автобусов
В Ярославле 70-летняя бабушка на иномарке устроила ДТП с пострадавшими
Делал печенье с гашишным маслом: в Ярославле задержали наркобарона, который создал интернет-магазин
На Полушкиной Роще в Ярославле легковушка вылетела на остановку
Ярославец украл у собутыльника куртку, планшет и банковские карты
В Ярославской области предложили ввести пятидневку для всех классов
Обманутых дольщиков больше не будет: с 1 июля изменились правила долевого строительства
В Ярославской области в придорожной канаве нашли труп мужчины
Ярославец получил полмиллиона за изобретение театрального вагончика
В Угличском районе проверят на безопасность мусорный полигон
Ярославцы устроили пенную вечеринку в фонтане перед торговым центром
В Ярославле «Балтика» обсудила регулирование отрасли с бизнес-омбудсменами регионов России
На кинофестиваль в Ярославль приедут звезды российского кино
Ярославцам запретили купаться на городском пляже в Дзержинском районе