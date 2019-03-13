«Что ты сделаешь? Иди шариковые ручки ломай!»: за что убили ярославского бизнесмена Илью Исаева

13 марта Кировский районный суд Ярославля вынес приговор по громкому делу об убийстве 42-летнего бизнесмена Ильи Исаева – старшего брата депутата облдумы Павла Исаева. Город содрогнулся от того, насколько дерзко действовал преступник – практически в духе лихих 1990-х. Исаева зарезали прямо в центре города – во дворе дома №37а на улице Первомайской при выходе из рабочего офиса. Произошло это вечером 29 ноября 2017 года. Убийца нанес жертве не менее 20 ударов ножом в голову, тело, руки и ноги. Бизнесмен скончался на месте от кровопотери. У него остались престарелые родители и гражданская супруга с тремя маленькими детьми – двумя девочками-двойняшками и сыном.

«Я тебя не обману»

- Детям о смерти отца мы сказали только полгода назад. До этого говорили, что он в командировке. Но малыши постоянно спрашивали о папе, требовали, чтобы мы поехали к нему, а потом начали осторожно интересоваться: «Папа больше нас не любит? Он других детей себе взял?». Пришлось сказать, что папы больше нет, – рассказала на суде гражданская супруга Ильи Исаева.

Илья Исаев погиб от кровопотери после 20 ударов ножом.

Предполагаемого убийцу задержали спустя два месяца после преступления. Им оказался Константин Сорокин. Сейчас ему 55 лет. Официально он нигде не работает, но по факту уже 20 лет занимался автобизнесом - покупал поврежденные машины, ремонтировал и перепродавал. По одной из главных версий, мотивом преступления мог стать долг Сорокина перед Исаевым. Дело в том, что несколько лет назад у Сорокина было украдено имущество на 6 миллионов рублей. Чтобы найти пропавшее, мужчина обратился к неким криминальным авторитетам. Вещи в итоге ему вернули, но за свои услуги потребовали расплатиться. В итоге Сорокин оказался на мели, денег на то, чтобы вести бизнес у него не было, а взять кредит в банке не позволял статус безработного. Знакомые порекомендовали ему обратиться к Исаеву. Тот, помимо того, что занимался недвижимостью и держал свой ювелирный магазин, предоставлял займы. Правда, брал за это большой процент.

- Мой брат давал в долг людям, которые по каким-то причинам не могли взять кредит в банке. Деньги предоставлял под 3-7% в месяц. Чаще – под 5-6%. При этом он требовал в залог недвижимость, которую оформлял на себя, родственников или доверенных лиц. Когда человек отдавал долг, залог ему возвращали, - рассказал брат убитого Павел Исаев.

Договоров о займах не оформляли. У Исаева было любимая присказка: «Ты же меня не хочешь обмануть? Тогда тебе нечего бояться. И я тебя не обману». Сорокин взял в долг у Исаева 4 миллиона под 7,5% в месяц. Правда, потом Исаев ставку поднял до 8%. При этом, по сложившейся традиции, потребовал в залог недвижимость – автосервис на Первой Транспортной улице, владельцем которого был сын Сорокина, и еще 11 автомобилей. Передачу автосервиса Исаеву оформили как продажу. Естественно, никаких денег новый владелец не платил. Пользоваться помещением Сорокины могли по-прежнему – но теперь уже в роли арендаторов. По документам, в месяц за аренду они должны были платить по 10 тысяч рублей, но реально эти деньги никто с них не требовал. Договор аренды заключили лишь для того, чтобы в случае какого-то происшествия Исаев не нес ответственности за сотрудников сервиса. Общая стоимость имущества, переданного Исаеву Сорокиным, составила около 15 миллионов рублей. Сорокин утверждает, что ежемесячно выплачивал проценты - 200-300 тысяч рублей. Но было не просто.

- Характер Исаева могу описать одним примером, - рассказал на одном из допросов Сорокин. - В начале 2017 года я возвращался из Москвы после продажи машины. В этот день должен был отдать проценты по займу, но не успевал до 24 часов вернуться в Ярославль. Позвонил Исаеву, объяснил ситуацию, сказал, что смогу отдать деньги с опозданием на два часа или готов перевести на карту. Но Исаев потребовал привезти деньги наличными и пригрозил, если опоздаю - будут проблемы. На следующий день я приехал в офис к Исаеву, положил на стол 125 тысяч рублей. Исаев отказался получать деньги и запросил сумму 250 тысяч, пояснив, что лишние 125 тысяч – штраф за опоздание. Я отдал ему тогда все, что у меня было на руках, 200 тысяч, а оставшиеся 50 он добавил к долгу.

На оскорбления ответил ножом

Чтобы быстрее вернуть долг Сорокин даже занялся автоподставами – намеренным участием в ДТП, после которых страховые компании выплачивали Исаеву страховку. Правда, после одного-двух таких случаев Исаев отказался участвовать в подобной незаконной схеме. Решил, что машины, взятые в залог, проще продать. Так и сделал – на 7 из 11 машин нашел покупателей, которые по бросовой цене приобрели автомобили. Кроме этого, по словам Сорокина, Исаев стал требовать еще один автомобиль в залог, но тот был взят в кредит, поэтому Сорокин отказался. Тогда Исаев пригрозил, что через суд потребует с Сорокиных аренду за автосервис – 15 миллионов рублей. Правда, в итоге в суд не пошел, а просто закрыл доступ в помещение и продал находившиеся там запчасти.

Приговор преступнику огласили 13 марта.Фото: Екатерина ЛЕЩЕНКОВА

На суде Сорокин утверждал, что в сентябре 2017 года он все-таки погасил все долги перед Исаевым и стал требовать назад свое заложенное имущество. Но кредитор перестал выходить на связь. Якобы поэтому Сорокин и поехал к офису Исаева в день убийства – чтобы обсудить сложившуюся ситуацию.

«Я увидел автомобиль Исаева во дворе его офиса и стал ждать. Примерно через 10 минут бизнесмен вышел и подошел к своему автомобилю. Я поздоровался, предложил пройти в кафе, чтобы поговорить. Но Исаев сказал, что нам не о чем разговаривать, - зачитали на суде показания Сорокина. – Я потребовал у Исаева вернуть автомобиль, за который я уже отдал 700 тысяч. Но Исаев ответил, что я дурак, потому что поверил ему и переоформил на него имущество. На мои угрозы, что я пойду в полицию, Исаев ответил: «Хоть господу Богу жалуйся! Нашел, чем пугать». Я пытался объяснить, что так нельзя. Исаев начал оскорблять меня грубыми словами и достал из салона автомобиля охотничий нож».

Ножом Исаев не угрожал, но вел себя вызывающе.

- Что ты сделаешь, убьешь меня? Ты и этого не можешь сделать! Иди, ломай шариковые ручки! – пересказывал на допросах Сорокин тот диалог.

Шариковые ручки всплыли не просто так. Сорокин, находясь в офисе Исаева, несколько раз от безысходности и вымещая свою злобу, ломал ручки. Не заметить этого было нельзя, и Исаев, видимо, припомнил Сорокину его выходки.

Не выдержав унижения, Сорокин выхватил у Исаева нож и накинулся на обидчика. Своей семье он ничего не сказал. В машине у него всегда был пакет со сменной одеждой. Мужчина переоделся, выбросил окровавленную одежду и орудие убийства в мусорку. Сначала заехал к сыну, поел у него. Потом поехал к своему знакомому, где напился. Оттуда его на такси забрала гражданская жена.

Родные Сорокина долго не могли поверить, что он – убийца.

- Мы шокированы обвинением, полностью с ним не согласны. Человек не мог ни физически, ни морально этого сделать. Я вообще не встречала людей добрее и светлее его, - сказала нам экс-супруга обвиняемого. - Несмотря на то, что я бывшая жена, не могу сказать о нем вообще ничего плохого. Воспитал двух моих дочек, еще двоих детей. У него пятеро внуков. Никто из тех, кто его знает, не верит в его виновность.

Да и сам преступник долго отказывался признавать вину. Но нашлись свидетели, которые видели Сорокина на месте происшествия. Драку заметил муж сотрудницы одного из ближайших магазинов, который приехал забрать жену после работы. Он и вызвал полицию. Кроме того, выходящего из двора убийцу в окровавленной одежде видела прохожая. Также на месте происшествия были обнаружены следы от ботинок Сорокина. В итоге он признался в убийстве.

Версия родных убитого

А вот у родных убитого Ильи Исаева другая версия. Они считают, что Сорокин действовал не спонтанно, а планировал преступление заранее.

- На уличных видеокамерах в день убийства было видно, что машина Сорокина ехала под красный свет светофора, видимо, чтобы смазались номера. Машину он оставил на Комсомольской улице в районе Центробанка, что тоже странно. Ведь двор рядом с офисом брата вмещает 30-40 машин. Тем более вечером, когда произошло убийство, там вообще, наверняка, было свободно, - указал на необычное поведение Сорокина Павел Исаев.

В зале суда - представители подсудимого, потерпевших, родные убийцы и убитого, журналисты.Фото: Екатерина ЛЕЩЕНКОВА

А гражданская жена Ильи Исаева Ольга рассказала, что чувствовала, что такой человек как Сорокин, легко может преступить закон:

– Впервые я увидела его, когда мы с Ильей были в автомобильном агентстве, - рассказала женщина в суде. - Илья стал требовать с него долг. И тот из вежливого и улыбчивого внезапно превратился в неадекватного человека, начал оскорблять Илью и, мне показалось, что, если бы мы были не в общественном месте, он мог бы и ударить. Я подумала, что такой человек и убить может.

К тому же и брат, и жена Исаева в один голос утверждали, что никогда не видели в салоне его автомобиля нож. А значит, вполне возможно, что Сорокин привез оружие с собой. Семья не исключает, что преступником двигала корысть. Правда, доказать, что Сорокин мог готовить убийство заранее, не удалось. Также как и то, что оно было совершенно из корыстных побуждений (по поводу того, отдал Сорокин долг или нет, никто сейчас точно сказать не может, а требования отдать назад свое же имущество – к корыстным мотивам не относится). К тому же, убийство Исаева, наоборот, препятствовало возврату сервиса, так как помещение было оформлено на подставное лицо.

Приговор

В итоге суд решил, что мотивом преступления стало неприязненное отношение, возникшее в ходе конфликта. Сорокина приговорили к 10 годам заключения в колонии строгого режима. Также осужденного обязали выплатить в качестве компенсации морального вреда отцу, матери и троим детям убитого по 1 миллиону рублей, гражданской супруге и брату - по 700 тысяч, а также около 90 тысяч рублей, которые семья потратила на похороны убитого.

Между тем, адвокат Сорокина заявила после заседания, что, скорее всего, приговор обжалуют, так как, по мнению защиты, подсудимый находился в предаффектном состоянии и заслуживает более мягкого наказания.

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Гражданская жена убитого бизнесмена Ольга рассказала, что, на ее взгляд, по Сорокину было видно, что он может убить. Троим детям погибшего мужчины о смерти отца долго не говорили. Признались, только когда малыши начали спрашивать: «Папа больше нас не любит? Он других детей себе взял?» (читайте далее).

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