Жена Ильи Исаева предполагаемому убийце: «Почему нельзя было договориться?»

- Детям о смерти отца мы сказали только полгода назад. До этого говорили, что он в командировке. Но малыши постоянно спрашивали о папе, требовали, чтобы мы поехали к нему, а потом начали осторожно интересоваться: «Папа больше нас не любит? Он других детей себе взял?». Пришлось сказать, что папы больше нет. Лиза, которая была особенно близка с отцом, плакала два часа, не переставая, - голос Ольги, гражданской жены убитого в прошлом году бизнесмена Ильи Исаева дрожал. А потом она резко обернулась на клетку, где сидел обвиняемый в жестоком преступлении. – Благодаря тебе я осталась одна с тремя детьми. Зачем ты это сделал? Почему нельзя было договориться? Почему?

25 декабря в Кировском районном суде началось разбирательство по громкому делу – убийству бизнесмена Ильи Исаева. 42-летнего предпринимателя зарезали во дворе дома №37а на улице Республиканской, когда он выходил с работы. Убийца нанес жертве не менее 20 ударов ножом по голове, телу, рукам и ногам. Исаев погиб на месте от кровопотери. У него остались престарелые родители и гражданская супруга с тремя детьми – двумя девочками-двойняшками, которым по четыре года и сыном, которому сейчас еще нет и двух лет.

Убил за 15 миллионов?

Обвиняют в этом жестоком преступлении 55-летнего Константна Сорокина. По версии следствия, причиной расправы стал долг Сорокина перед Исаевым. По словам родных, присутствовавших на суде – брата Павла Исаева и гражданской жены убитого Ольги, Сорокин должен был Илье Исаеву около 15 миллионов рублей. Причем, изначально сумма была гораздо меньше – около 2-3 миллиона. Но постепенно из-за просрочки платежей со стороны должника за счет пеней и штрафов выросла до астрономических размеров.

- Мой брат давал в долг людям, которые по каким-то причинам не могли взять кредит в банке. Деньги предоставлял под 3-7% в месяц. Чаще – под 5-6%. При этом он требовал в залог недвижимость, которую оформлял на себя, родственников или доверенных лиц. Когда человек отдавал долг, залог ему возвращали, - рассказал Павел Исаев.

Таким залогом в случае с Сорокиным стал автосервис на Тормозной улице. Павел Исаев рассказал, что после убийства его брата Сорокин пытался выйти с ним на связь по вопросу возврата этого автосервиса. Кроме того, через две недели после смерти Ильи, кто-то поменял замки на входе в тот самый автосервис. По словам Павла Исаева, сын Сорокина якобы сказал, что замки поменял его отец.

В том, что именно Сорокин стал убийцей брата, Павел Исаев не сомневается.

- На уличных видеокамерах в день убийства было видно, что машина Сорокина ехала под красный свет светофора, видимо, чтобы смазались номера. Машину он оставил в районе Центробанка, что тоже странно. Ведь двор рядом с офисом брата вмещает 30-40 машин. Тем более вечером, когда произошло убийство, там вообще, наверняка, было свободно, - привел он примеры, указывающие на необычное поведение обвиняемого.

Сам Сорокин свою вину неожиданно признал, хотя долгое до этого заявлял о своей невиновности. Впрочем, суду предстоит разобраться – не наговаривает ли он на себя по каким-либо причинам.

«Было чувство, что он может убить»

Гражданская супруга Ильи Исаева Ольга тоже считает убийцей Сорокина.

– Впервые я увидела его, когда мы с Ильей были в автомобильном агентстве, - рассказала женщина в суде. - Илья стал требовать с него долг. И тот из вежливого и улыбчивого внезапно превратился в неадекватного человека, начал оскорблять Илью и, мне показалось, что, если бы мы были не в общественном месте, он мог бы ударить. Я подумала, что такой человек и убить может.

Гражданская жена погибшего хочет, чтобы виновному в смерти ее супруга дали пожизненное заключение.Фото: Екатерина ЛЕЩЕНКОВА

При этом Ольга утверждает, что ее муж сам никогда не распускал руки. И всегда старался решать конфликты в правовом поле. Среди его должников были и те, кто так и не возвращал всю сумму. В этом случае Исаев просто забирал залог и больше не беспокоил человека. По словам Ольги, с ним всегда можно было договориться. Сорокина обвиняют по части первой статьи 105 Уголовного кодекса («Убийство), которая предполагает наказание – от 6 до 15 лет лишения свободы. Супруга погибшего считает, что преступник заслуживает пожизненного заключения.

Заседания по этому делу продолжатся 15 января.