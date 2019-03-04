Обвиняемый в убийстве Ильи Исаева: «Свою позицию я высказывал полгода. Ее никто не услышал»

4 марта в Кировском районном суде завершились разбирательства по громкому преступлению, которое потрясло Ярославль в конце 2017 года. Известный бизнесмен Илья Исаев был убит в центре города, когда выходил с работы. Обвиняемым по делу является 55-летний Константин Сорокин. В понедельник он произнес в суде свое последнее слово.

- Хочу сказать, что в сложившихся обстоятельствах я признал вину в совершении преступления. Надеюсь, что она подтвердится совокупностью всех доказательств. Приношу соболезнования семье покойного Исаева. Свои обязательства перед Исаевым я полностью выполнил. Все остальные вопросы – на усмотрение семьи Исаева. Виновность мою и степень ответственности мы услышим через некоторое время от вас, ваша честь, - обратился он к судье. - Свою позицию я высказывал полгода. Ее никто не услышал. И мы пришли к позиции, что я виновен. Надеюсь, ваша честь, вы разберетесь во всех фактах, и услышим приговор.

Свою вину Сорокин признал не сразу. А на суде несколько раз намекал, что его это заставили сделать некие обстоятельства. Какие именно – не понятно. Впрочем, родные Ильи Исаева считают, что именно Сорокин – настоящий убийца.

- На наш взгляд, вина обвиняемого была доказана. В судебных прениях мы попросили для него справедливого наказания, - прокомментировал представитель потерпевшей стороны Евгений Шприц.

Гособвинение потребовало для Сорокина 12 лет заключения. Приговор суд огласит 13 марта.

Напомним, 42-летнего Илью Исаева убили в ноябре 2017 года. Мужчину повалили на землю и нанесли ему не менее 20 ударов ножом в голову, живот, грудь и конечности. Пострадавший скончался на месте от кровопотери. По версии следователей, расследовавших преступление, убийцей бизнесмена является официально безработный 55-летний Константин Сорокин – отец четверых детей. По версии правоохранителей, мотивом преступления стал долг Сорокина перед Исаевым.

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Гражданская жена убитого бизнесмена Ольга рассказала, что, на ее взгляд, по Сорокину было видно, что он может убить. Троим детям погибшего мужчины о смерти отца долго не говорили. Признались, только когда малыши начали спрашивать: «Папа больше нас не любит? Он других детей себе взял?» (читайте далее).