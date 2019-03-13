Убийцу Ильи Исаева приговорили к 10 годам заключения
13 марта Кировский районный суд Ярославля огласил приговор 55-летнему Константину Сорокину, которого обвиняли в убийстве предпринимателя Ильи Исаева. Мужчину признали виновным и назначили наказание в виде 10 лет заключения в колонии строгого режима. Также суд обязал осужденного выплатить в качестве компенсации морального вреда отцу, матери и троим детям убитого Исаева по миллиону рублей, гражданской супруге и брату - по 700 тысяч, а также около 90 тысяч рублей, которые семья потратила на погребение убитого.
При этом, версию о том, что Сорокин руководствовался корыстными побуждениями, так как был должен Исаеву крупную сумму, суд посчитал недоказанной. Основным мотивом были названы неприязненные отношения, которые возникли в ходе ссоры между мужчинами. Со слов Сорокина Исаев начал оскорблять его, и поэтому он схватился за нож.
Преступление было раскрыто следователями и криминалистами следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области совместно с оперативными сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России и регионального УМВД.
Напомним, убийство произошло в ноябре 2017 года в центре Ярославля – около офиса, где работал Исаев. Следствием было установлено, что Сорокин нанес жертве множество ударов ножом. В итоге потерпевший скончался на месте происшествия от кровопотери. У Ильи Исаева осталось трое маленьких детей, которым только недавно сказали, что отца уже нет в живых. Родные требовали для убийцы Ильи Исаева максимальное наказание, которое предусматривает уголовная статья «Убийство» - то есть 15 лет заключения, гособвинение настаивало на 12 годах.
Приговор убийце Ильи Исаева. 13.03.19..Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
ИСТОЧНИК KP.RU