Суд арестовал обвиняемого в убийстве двух сестер из Рыбинска

Виталий Молчанов отправлен в СИЗО на два месяца Фото: УМВД по Ярославской области

В Ярославском областном суде сегодня, 19 сентября, был арестован обвиняемый в изнасиловании и убийстве сестер из Рыбинска, сообщил официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. Виталий Молчанов проведет в СИЗО два месяца.

Мужчина был задержан сотрудниками правоохранительных органов 18 сентября. Три дня он прятался от полиции в заброшенных домах. Предполагаемого маньяка искали по всей Ярославской области, а взяли недалеко от места преступления. Во время задержания и на допросе Виталий Молчанов признался в убийстве детей, однако, настаивает на том, что все произошло спонтанно. Следствие, в свою очередь, уверено, что к преступлению рыбинец готовился.

Жестокое убийство двух сестер, которое потрясло не только регион, но и всю страну, произошло 15 сентября. Перед смертью девочек изнасиловали, тела были обезображены. Трупы дочерей нашла мать, которая вернулась домой после работы.

Сразу же в совершении этого ужасного преступления был заподозрен сожитель женщины, ранее судимый Виталий Молчанов. Из мест лишения свободы, где отбывал наказание за аналогичные преступления, мужчина освободился в конце прошлого года. С матерью погибших девочек он познакомился в Интернете, к рыбинцу женщина с двумя детьми переехала из Омской области.