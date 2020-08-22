Фото последствий взрыва газа в жилом доме Ярославля: обрушены два этажа, спасатели разбирают завалы

Работы на месте продолжаются Фото: Правительство Ярославской области

Семьи трех погибших при обрушении подъезда в 10-этажном доме на улице Батова в Ярославле получат компенсацию в 1 миллион рублей. Такое распоряжение дал губернатор региона Дмитрий Миронов.

Продолжается разбор завалов Фото: Мэрия Ярославля

- В результате траг6едии погибли три человека. Трое находятся в больницах, одна женщина проходит лечение амбулаторно, на дому. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь, они обеспечены всем необходимым, работает группа психологов. Всем пострадавшим приношу свои самые глубокие соболезнования. В беде людей не оставим, - сказал глава области.

Поисково-спасательные работы завершены Фото: Правительство Ярославской области

На данный момент поисково-спасательные работы на месте ЧП завершены. Ночью спасатели достали из-под завалов тела женщины и 8-летнего мальчика. до этого сообщалось о гибели женщины, которая проживала на 4 этаже второго подъезда.

Четыре женщины пострадали: у двух черепно-мозговая травма, у одной обострилась гипертоническая болезнь. Их здоровью на данный момент ничего не угрожают врачи оценивают состояние здоровья средней тяжести. Еще одна жительница дома, получившая травмы, после осмотра врачами отправлена амбулаторное лечение.

На месте ЧП сейчас работает комплекс "Струна", который должен обследовать повреждения дома. После оценки безопасности всех конструкций жители дома, в сопровождении спасателей, смогут зайти в свои квартиры и забрать документы, ценные вещи и животных. На данный момент территория у здания оцеплена сотрудниками полиции, том числе и для того, чтобы в ночное врем исключить случаи мародерства.

Специалисты обследуют дом Фото: Правительство Ярославской области

СКР по Ярославской области еще вчера, 21 августа, возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшим смерть человека. Свою проверку организовала и прокуратура региона - в ведомстве проверят, как в доме содержалось газовое оборудование. Известно, что последняя проверка газовых служб здесь проходила 26 января этого года. Тогда газовиков не пустили только в одну квартиру, на первом этаже.

Так выглядел дом в первое время после взрыва. Фото предоставлено очевидцем

Сейчас в городе объявлен режим ЧС. На данный момент основная причина взрыва - утечка газа. В результате взрыва, который прогремел около 19 часов 21 августа, обрушились перекрытия нескольких этаже одного подъезда. В нем зарегистрировано 115 человек. в том числе, 21 несовершеннолетний. Всего в доме, построенном в 1992 году, 120 квартир, в которых проживает 342 человека. Вчера вечером была организована эвакуация людей, практически все разъехались по друзьям и родственникам, у кого такой возможности не было, перевозились в гостиницы города, где им были предоставлены номера.