Под завалами дома в Ярославле нашли тела ребенка и женщины

Завершены поисково-спасательные работы Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославле на месте взрыва газа в доме №5 корпус 2 на улице Батова завершены поисково-спасательные работы. Около 4 утра нашли тело 8-летнего мальчика, перед этим спасатели достали труп женщины. Таким образом, по данным оперативного штаба, во время ЧП погибли 3 человека, четверо пострадали.

- Из них один лечится амбулаторно, трое находятся в больницах. Две женщины в больнице имени Соловьева, у них черепно-мозговые травмы, состояние здоровья средней степени тяжести. Еще одна пострадавшая, тоже в состоянии средней степени тяжести, с гипертонической болезнью - в больнице №9, - рассказали в штабе.

Напомним, взрыв газа прогремел вчера. 21 августа, около 7 часов вечера.