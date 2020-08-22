Одни помогают, другие наживаются. В Ярославле из-за взрыва газа активизировались мошенники

Разбор завала еще продолжается. Фото предоставлено очевидцами

Не успел прогреметь взрыв в доме на улице Батова в Ярославле, как в социальных сетях уже активизировались мошенники. Они начали собирать средства якобы для помощи пострадавшим, на самом же деле не известно, в чей карман пойдут деньги сердобольных ярославцев. Если вы встретили подобное сообщение, сообщите модератору группы. Официальной информации о сборе средств на данный момент нет. Возможно. кто-то действует по собственно инициативе и действительно хочет помочь, но в такой ситуации лучше подстраховаться и проявить бдительность.

Другие же ярославцы не остались в стороне и действительно пришли на помощь. Автоволонтеры Центра развития добровольчества развозили пострадавших от взрыва по друзьям и родственникам, тем самым помогли 15 семьям. Другие люди предлагают приютить у себя жильцов или же взять на передержку животных из пострадавшего дома.