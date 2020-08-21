"Бабушка, я живой!" При эвакуации дома в Ярославле люди в панике теряли друг друга

Сейчас жильцы дома ждут решения о том, где они проведут эту ночь Фото: Светлана Крутикова

Корреспондент КП-Ярославль продолжает работать на улице Батова, где около часа назад произошел взрыв газа.

- Жильцы дома сейчас все находятся на улице, кто-то в одежде, кто-то без нее, кто в чем успел выскочить. Дом и территория вокруг оцеплены, никого не подпускают ближе, чем на 500 метров. - рассказывает корреспондент КП-Ярославль Светлана Крутикова.

Произошло обрушение межэтажных перекрытий с 6 по 1 этаж

В панике выбегая из своих квартир, родные и близкие теряли друг друга. Особенно страшно в суматохе пришлось детям. Пожилая женщина в слезах и практически в истерике пыталась прорваться за кольцо оцепления - ее маленький внук потерялся во время эвакуации. Но страшные догадки, к счастью, не оправдались. Буквально через несколько минут мальчик подбежал к бабушке сзади и обнял ее со словами "Бабушка, я живой!".

Во время, когда все произошло, одной из семей не было дома, но в квартире оставалась кошка. Хозяева примчались на место, однако, своего домашнего любимца так и не нашли..

По рассказам очевидцев взрыв прогремел на 4 этаже в трехкомнатной квартире. На данный момент известно о троих пострадавших при взрыве газа и одной погибшей женщине.