Проверка газа в дома на улице Батова в Ярославле проводилась в январе

На месте сейчас работают спасатели. Фото предоставлено очевидцами

Как сообщили КП-Ярославль в АО "Газпром газораспределение", последнее плановое техническое обслуживание в доме на улице Батова проводилось 26 января этого года.

- Был обеспечен доступ во все квартиры, кроме одной, на первом этаже. Плановое техническое обслуживание было проведено в остальных квартирах в полном объеме, - сказал главный инженер ярославского филиала компании Алексей Седнев.

Взрыв в доме прогремел вечером 21 августа. Разрушены перекрытия с 6 по 1 этаж. Погибла женщина 1954 года рождения, она проживала во втором подъезде на 4 этаже.