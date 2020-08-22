На место взрыва газа в 10-этажном доме в Ярославле приехал губернатор области

На место ЧП приехал губернатор региона Фото: Правительство Ярославской области

На улицу Батова в Ярославле, где вчера вечером прогремел взрыв газа, приехал глава региона Дмитрий Миронов. Он прервал свой отпуск, чтобы лично разобраться в причинах ЧП и организовать оказание помощи всем пострадавшим. Дмитрий Миронов участвует в заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям и оперативном штабе, который развернут недалеко от эпицентра взрыва.

- Провел заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям по факту ЧП на улице Батова. Обсудили работу, которая велась экстренными службами города Ярославля по ликвидации последствий и дальнейший план действий по поддержке пострадавших и членов их семей. Семьи трех погибших при обрушении подъезда после взрыва в десятиэтажном доме в Ярославле получат по 1 миллиону рублей, - сказал глава области.

Утром Дмитрий Миронов привез фрукты пострадавшим, которые находятся в больнице имени Соловьева. Туда доставлены две женщины с черепно-мозговыми травмами в состоянии средней степени тяжести. Еще одна женщина проходит лечение в больнице №9, другая, после оказания ей необходимой медпомощи, отпущена домой.

По данным оперативного штаба, во время ЧП погибли три человека: две женщины и ребенок. Взрывом было повреждено 12 квартир, шесть полностью уничтожены. На момент ЧП в пострадавшем подъезде находилось 19 человек, в том числе один ребенок, сообщает региональное ГУ МЧС.