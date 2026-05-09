Ярославль
НовостиОбщество9 мая 2026 19:28

День Победы в Ярославле закончился праздничным салютом

Полина ВАЧНАДЗЕ
Салют прогремел на Стрелке Ярославля.

Фото: Правительство Ярославской области.

В Ярославле отметили 81-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Закончился праздничный день салютом на Стрелке.

9 Мая в Ярославле началось с возложения цветов к Вечному огню, продолжилось шествием на Советской площади и концертом. По центральным улицам города прошел "Бессмертный полк", жители всех районов смогли увидеть проезд техники военных лет.

9 Мая в Ярославле завершилось фейерверком.

Фото: Правительство Ярославской области.

"Пока мы помним о подвиге героев Великой Отечественной войны, пока передаем эту память дальше – жива наша история, жива связь поколений. Еще раз поздравляю всех с Днем Победы! Низкий поклон нашим ветеранам. Вечная память героям!" - сказал губернатор Михаил Евраев.

Салют в честь 9 Мая в Ярославле