К Вечному огню в Ярославле возложили цветы. Фото: Правительство Ярославской области.

В Ярославле к мемориалу "Вечный огонь" утром 9 Мая возложили цветы.

"Потери есть в каждой семье, и в каждой семье есть свои герои, которые завоевали для нас мир и свободу. Мы гордимся подвигом наших предков и храним память о каждом", - сказал глава Ярославской области Михаил Евраев.

Накануне Дня Победы в Поречье-Рыбном открыли еще один Вечный огонь. Теперь в регионе их 19.

ФОТО: Правительство Ярославской области

