НовостиОбщество9 мая 2026 11:18

По улицам Ярославля прошел "Бессмертный полк"

Чтобы пройти с портретами своих родных, участники приехали в Ярославль со всего региона
Полина ВАЧНАДЗЕ
Тысячи ярославцев приняли участие в шествии "Бессмертного полка".

Фото: Правительство Ярославской области.

По улицам Ярославля снова прошел "Бессмертный полк". Чтобы почтить память своих родных - фронтовиков и тружеников тыла - в областной центр приехали жители разных городов региона.

"Спасибо всем, кто вышел на улицы, кто помнит и передает правду о войне своим детям", - сказал глава Ярославской области Михаил Евраев.

Дед ярославского губернатора, тоже Михаил Евраев, ушел на фронт в 1941 году и пропал без вести.

"Он мог остаться в тылу, но выбрал защиту страны на передовой. Горжусь тем, что ношу его имя. Благодаря миллионам таких солдат и офицеров мы сегодня встречаем 81-ю годовщину Великой Победы".

