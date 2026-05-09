По улицам Ярославля прошел "Бессмертный полк"

Тысячи ярославцев приняли участие в шествии "Бессмертного полка".

По улицам Ярославля снова прошел "Бессмертный полк". Чтобы почтить память своих родных - фронтовиков и тружеников тыла - в областной центр приехали жители разных городов региона.

"Спасибо всем, кто вышел на улицы, кто помнит и передает правду о войне своим детям", - сказал глава Ярославской области Михаил Евраев.

Дед ярославского губернатора, тоже Михаил Евраев, ушел на фронт в 1941 году и пропал без вести.

"Он мог остаться в тылу, но выбрал защиту страны на передовой. Горжусь тем, что ношу его имя. Благодаря миллионам таких солдат и офицеров мы сегодня встречаем 81-ю годовщину Великой Победы".

