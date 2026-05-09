Ярославль
Общество9 мая 2026 9:47

Главный праздник региона: на Советской площади в Ярославле прошел парад в честь 9 Маяфотовидео

Зрителями стали участники Великой Отечественной войны и труженики тыла
Шествие в честь Дня Победы прошло на Советской площади Ярославля.

Фото: Правительство Ярославской области.

На Советской площади Ярославля прошло шествие в честь 81-годовщины Победы в Великой Отечественной войне. На трибунах в качестве почетных зрителей присутствовали Михаил Николаевич Пеймер – командир батареи «катюш», участник Сталинградской битвы и Алексей Никифорович Ермаков – защитник неба Тулы, а также труженики тыла Анатолий Андреевич Бодалев и Игорь Борисович Бровкин.

В шествии приняли участие курсанты Ярославского высшего военного училища противовоздушной обороны, военнослужащие 335-го Краснознаменного радиотехнического полка, 38-й отдельной железнодорожной бригады, 5-го пограничного учебного центра ФСБ России, сотрудники ГУ МЧС России по Ярославской области.

По площади проехала техника военных лет, в том числе легендарные «катюши», и современные машины, которые стоят на вооружении оперативных служб и силовых ведомств.

После начался концерт. Перед зрителями выступили около 300 артистов: хоры, танцевальные ансамбли, солисты.

"Благодарю всех за этот праздник, который напоминает о том, какой ценой завоевана свобода. Сотрудникам силовых ведомств и оперативных служб отдельное спасибо за обеспечение безопасности. Память о поколении победителей жива, пока мы передаем ее детям и внукам, гордимся нашими предками, нашей общей историей и нашей великой страной", - сказал губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

День Победы на Советской площади в Ярославле