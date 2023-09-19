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НовостиОбщество19 сентября 2023 8:13

Бывший мэр Рыбинска вернулся в Ярославскую область

Денис Добряков начал работать в ярославском представительстве компании «Ростех»
Полина Вачнадзе
Бывший мэр Рыбинска Денис Добряков вернулся в Ярославскую область. ФОТО: страница Дениса Добрякова ВКонтакте

Бывший мэр Рыбинска Денис Добряков вернулся в Ярославскую область. ФОТО: страница Дениса Добрякова ВКонтакте

Бывший мэр Рыбинска Денис Добряков вернулся в Ярославскую область. По данным издания «Черемуха», он занял должность первого заместителя руководителя регионального представительства «Ростеха».

С поста мэра Рыбинска Денис Добряков ушел в январе 2022 года.

- Здесь нет никакой политики, не ищите, - написал он в посте на своей странице ВКонтакте.

24 января стало известно, что он возглавил «НИИ парашютостроения» в Москве.

На ремонт дорог Рыбинска собираются заложить 1,8 миллиарда рублей.