Бывший мэр Рыбинска вернулся в Ярославскую область

Бывший мэр Рыбинска Денис Добряков вернулся в Ярославскую область. ФОТО: страница Дениса Добрякова ВКонтакте

Бывший мэр Рыбинска Денис Добряков вернулся в Ярославскую область. По данным издания «Черемуха», он занял должность первого заместителя руководителя регионального представительства «Ростеха».

С поста мэра Рыбинска Денис Добряков ушел в январе 2022 года.

- Здесь нет никакой политики, не ищите, - написал он в посте на своей странице ВКонтакте.

24 января стало известно, что он возглавил «НИИ парашютостроения» в Москве.

На ремонт дорог Рыбинска собираются заложить 1,8 миллиарда рублей.