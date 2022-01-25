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Общество25 января 2022 14:30

Экс-глава Рыбинска Денис Добряков возглавил «НИИ парашютостроения»

Приказ о назначении его генеральным директором был подписан 24 января
Полина Вачнадзе
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Денис Добряков возглавил «НИИ парашютостроения» в Москве. ФОТО: страница Дениса Добрякова ВКонтакте

Денис Добряков возглавил «НИИ парашютостроения» в Москве. ФОТО: страница Дениса Добрякова ВКонтакте

Бывший глава Рыбинска Ярославской области Денис Добряков возглавил «НИИ парашютостроения» в Москве. Соответствующий приказ был подписан вчера, 24 января.

О том, что он покидает пост главы города по личным обстоятельствам, Денис Добряков сообщил 20 января.

- Здесь нет никакой политики, не ищите, - написал он в посте на своей странице ВКонтакте и попросил беречь Рыбинск.

С парашютным делом Денис Добряков знаком хорошо: служил в ВДВ, является многократным чемпионом мира по прыжкам с парашютом в команде. 31 мая 2019 года он прыгнул с парашютом с аэростата с высоты в 9 тысяч метров.