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НовостиОбщество18 сентября 2023 13:33

На ремонт дорог Рыбинска собираются заложить 1,8 миллиарда рублей

Глава Рыбинска Дмитрий Рудаков назвал улицы, которые планируют отремонтировать в следующем году
Полина Вачнадзе
В следующем году в Рыбинске собираются отремонтировать 43 улицы.

В следующем году в Рыбинске собираются отремонтировать 43 улицы.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Рыбинске разрабатывают проектно-сметную документацию по ремонту дорог в 2024 году. Она должна быть готова к весне.

- Замахнулись на большой объем. Такого дорожного строительства в Рыбинске не было давно, - написал на своей странице ВКонтакте глава города Дмитрий Рудаков. - Список дорог большой. Составляем сметы на 1,8 миллиарда, с запасом.

В списке 43 объекта. Отремонтировать капитально планируют улицы Гагарина, Ворошилова, Новую, Радищева, Волжскую набережную и многие другие.

ФОТО: администрация Рыбинска

ФОТО: администрация Рыбинска

ФОТО: администрация Рыбинска

ФОТО: администрация Рыбинска

ФОТО: администрация Рыбинска

ФОТО: администрация Рыбинска

ФОТО: администрация Рыбинска

ФОТО: администрация Рыбинска

ФОТО: администрация Рыбинска

ФОТО: администрация Рыбинска