На ремонт дорог Рыбинска собираются заложить 1,8 миллиарда рублей

В следующем году в Рыбинске собираются отремонтировать 43 улицы.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Рыбинске разрабатывают проектно-сметную документацию по ремонту дорог в 2024 году. Она должна быть готова к весне.
- Замахнулись на большой объем. Такого дорожного строительства в Рыбинске не было давно, - написал на своей странице ВКонтакте глава города Дмитрий Рудаков. - Список дорог большой. Составляем сметы на 1,8 миллиарда, с запасом.
В списке 43 объекта. Отремонтировать капитально планируют улицы Гагарина, Ворошилова, Новую, Радищева, Волжскую набережную и многие другие.
ФОТО: администрация Рыбинска
ФОТО: администрация Рыбинска
ФОТО: администрация Рыбинска
ФОТО: администрация Рыбинска
ФОТО: администрация Рыбинска