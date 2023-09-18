На ремонт дорог Рыбинска собираются заложить 1,8 миллиарда рублей

В следующем году в Рыбинске собираются отремонтировать 43 улицы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Рыбинске разрабатывают проектно-сметную документацию по ремонту дорог в 2024 году. Она должна быть готова к весне.

- Замахнулись на большой объем. Такого дорожного строительства в Рыбинске не было давно, - написал на своей странице ВКонтакте глава города Дмитрий Рудаков. - Список дорог большой. Составляем сметы на 1,8 миллиарда, с запасом.

В списке 43 объекта. Отремонтировать капитально планируют улицы Гагарина, Ворошилова, Новую, Радищева, Волжскую набережную и многие другие.

ФОТО: администрация Рыбинска

ФОТО: администрация Рыбинска

ФОТО: администрация Рыбинска

ФОТО: администрация Рыбинска