Мэр Рыбинска Денис Добряков уходит в отставку

Мэр Рыбинска уходит в отставку. ФОТО: страница Дениса Добрякова ВКонтакте

Мэр Рыбинска Денис Добряков написал на своей странице в соцсети о том, что покидает пост градоначальника, в связи с личными обстоятельствами.

- Личные обстоятельства складываются так, что вынужден оставить эту работу. Здесь нет никакой политики, не ищите. Рыбинск был и остается для меня любимым и родным городом. Задел для последующей работы очень большой, команда профессиональная, развитие будет продолжаться, я уверен. Берегите город, - поделился Денис Добряков.

В комментариях под этим заявлением горожане почти сразу же начали реагировать.

Большинство людей расстроены этой новостью:

- Очень жаль. Рыбинск с вами расцвел.

- Спасибо за вашу работу. Жаль, что уходите.

- Как жаль! Я так радовалась за свой родной город последние годы! И это Ваша заслуга! Спасибо Вам огромное!