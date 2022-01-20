Мэр Рыбинска Денис Добряков уходит в отставку

Мэр Рыбинска уходит в отставку. ФОТО: страница Дениса Добрякова ВКонтакте
Мэр Рыбинска Денис Добряков написал на своей странице в соцсети о том, что покидает пост градоначальника, в связи с личными обстоятельствами.
- Личные обстоятельства складываются так, что вынужден оставить эту работу. Здесь нет никакой политики, не ищите. Рыбинск был и остается для меня любимым и родным городом. Задел для последующей работы очень большой, команда профессиональная, развитие будет продолжаться, я уверен. Берегите город, - поделился Денис Добряков.
В комментариях под этим заявлением горожане почти сразу же начали реагировать.
Большинство людей расстроены этой новостью:
- Очень жаль. Рыбинск с вами расцвел.
- Спасибо за вашу работу. Жаль, что уходите.
- Как жаль! Я так радовалась за свой родной город последние годы! И это Ваша заслуга! Спасибо Вам огромное!