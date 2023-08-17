В Ярославле проведут онлайн-трансляцию концерта Юрия Башмета

«Большой концерт» Юрия Башмета на Советской площади в Ярославле будут транслировать в прямом эфире. Фото: Иван МАКЕЕВ

«Большой концерт» Юрия Башмета на Советской площади в Ярославле будут транслировать в прямом эфире на одном из телеканалов и в социальных сетях. Об этом рассказали в департаменте культуры региона.

Также из-за большого количества желающих посетить концерт, в котором примут участие артисты Константин Хабенский и Ольга Литвинова, принято решение напечатать дополнительную партию пригласительных без посадочных мест. Предыдущая разлетелась буквально за несколько часов.

Авторскую версию пушкинского «Евгения Онегина» Юрий Башмет, солисты Большого и Мариинского театров, ярославской хоровой капеллой и оркестра «Новая Россия» представят 25 августа. Фрагменты романа будут читать Константин Хабенский и Ольга Литвинова.

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