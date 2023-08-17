Ярославцы за несколько часов разобрали бесплатные билеты на концерт Юрия Башмета

Ярославца несколько часов простояли в очереди в кассу филармонии. ФОТО: соцсети

Ярославца несколько часов простояли в очереди в кассу филармонии, чтобы получить бесплатные билеты на концерт Юрия Башмета. 25 августа на Советской площади маэстро представит авторскую версию «Евгения Онегина», фрагменты романа прочитают Константин Хабенский и Ольга Литвинова.

Как и следовало ожидать, билеты достались далеко не всем желающим.

- Касса филармонии работает с 10:00, народ начал подтягиваться в шесть утра. К половине первого билеты кончились – и сидячие, и стоячие. То есть у тех, кто работает, вообще не было шансов что-то получить, - пишут ярославцы в группе «Жесть Ярославль» ВКонтакте.

Горожане, которые очень хотят попасть на «Большой концерт», надеются, что смогут купить билеты на сайте бесплатных объявлений.