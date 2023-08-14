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НовостиОбщество14 августа 2023 10:32

В Ярославле на неделю закроют проезд по Советской площади

Советскую площадь в Ярославле будут готовить к концерту Юрия Башмета
Полина Вачнадзе
Советскую площадь в Ярославле на несколько дней закроют для проезда автомобилей.

Советскую площадь в Ярославле на несколько дней закроют для проезда автомобилей.

Фото: Мэрия Ярославля

Советскую площадь в Ярославле на несколько дней закроют для проезда автомобилей. На площади начнется подготовка к концерту Юрия Башмета.

- Ограничение будет действовать с 7 утра 21 августа до 23:00 27 августа, - сообщили в пресс-службе мэрии Ярославля.

25 августа, в день концерта, с 8 утра до 23:00 дополнительные ограничения вводятся на улицах Кирова, Нахимсона и Советской, Народном и Советском переулках, площади Челюскинцев.

На этих же улицах с 19:00 24 августа до 23:00 25 августа будет запрещено останавливать и парковать машины.

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