В Ярославле на неделю закроют проезд по Советской площади

Советскую площадь в Ярославле на несколько дней закроют для проезда автомобилей.
Фото: Мэрия Ярославля
Советскую площадь в Ярославле на несколько дней закроют для проезда автомобилей. На площади начнется подготовка к концерту Юрия Башмета.
- Ограничение будет действовать с 7 утра 21 августа до 23:00 27 августа, - сообщили в пресс-службе мэрии Ярославля.
25 августа, в день концерта, с 8 утра до 23:00 дополнительные ограничения вводятся на улицах Кирова, Нахимсона и Советской, Народном и Советском переулках, площади Челюскинцев.
На этих же улицах с 19:00 24 августа до 23:00 25 августа будет запрещено останавливать и парковать машины.
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