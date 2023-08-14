На площади в Ярославле выступят Юрий Башмет, Константин Хабенский и Ольга Литвинова

25 августа на Советской площади в Ярославле Юрий Башмет представит авторскую версию «Евгения Онегина». Фото: Иван МАКЕЕВ

25 августа на Советской площади в Ярославле Юрий Башмет вместе с солистами Большого и Мариинского театров, ярославской хоровой капеллой и оркестром «Новая Россия» представит авторскую версию «Евгения Онегина». Фрагменты романа прочитают артисты Константин Хабенский и Ольга Литвинова.

Проект Юрия Башмета откроет новый культурный проект Ярославской области «Большой концерт».

- Это оригинальный формат проведения культурных событий в регионе, который используется у нас впервые, – сказал глава региона Михаил Евраев. - Проект «Большой концерт» станет еще одной возможностью для знакомства наших жителей с разными видами искусства.

Концерт на Советской площади смогут посетить все желающие. Пригласят семьи участников СВО, волонтеров, педагогов и работников культуры.

- С 16 августа приглашения можно будет бесплатно получить в кассе Ярославской государственной филармонии ежедневно, с 10:00 до 19:30, - уточнили в правительстве области.