Мэр Ярославля возглавил медиарейтинг глав столиц регионов ЦФО

Мэр Ярославля Артем Молчанов занял первое место в медиарейтинге глав столиц субъектов ЦФО в июле. Фото: Мэрия Ярославля

Мэр Ярославля Артем Молчанов занял первое место в медиарейтинге глав столиц субъектов ЦФО в июле, опубликованном «Медиалогией». По сравнению с июнем, градоначальник поднялся на четыре позиции.

«Победу» Артему Молчанову обеспечили такие события, как продажа недостроя на Октябрьской площади, объявление ЧС после столкновения теплохода с причалом, оглашение победителей голосования за благоустройство общественных территорий, подписание постановления о введение платы за использования земли под гаражами и анонсирование открытия новой школы на улице Пашуковской.

Медиарейтинг строится на основе базы СМИ, которая включает более 85 тысяч источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информагентства, Интернет-издания.