В Ярославле купили недострой на Октябрьской площади

Недострой на Октябрьской площади в Ярославле продали за 282,5 миллиона рублей. Фото: Полина Вачнадзе

В Ярославле нашелся покупатель на недострой на Октябрьской площади. «Мордор», как окрестили бетонную конструкцию горожане, продали за 282,5 миллиона рублей.

- В конкурентной борьбе выиграло ООО «Центрторг плюс». В течение трех дней состоится подписание договора о купле-продаже здания, - сообщил в своем телеграм-канале мэр Ярославля Артем Молчанов.

Продать 15-этажный недострой на Октябрьской площади власти пытались с 2021 года. Первоначальная цена объекта, строительство которого началось более 10 лет назад, составляла 476,6 миллиона рублей. Потом стоимость объекта снизили до 325 миллионов, еще через какое-то время цену вновь «уронили». Но всякий раз торги признавали несостоявшимися из-за отсутствия желающих купить бетонное сооружение. На аукцион, который прошел 26 июля, заявились три претендента.

- Новый владелец должен завершить строительство многоэтажки и в дальнейшем может использовать ее в качестве гостиницы, офисного здания или жилого дома, - сказал Артем Молчанов.