Ярославцы будут платить за гаражи во дворах

В Ярославле вводят плату за гаражи во дворах. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мэр Ярославля Артем Молчанов подписал постановление, определяющее порядок платы за использование земельных участков, на которых стоят гаражи. Речь идет об участках, являющихся собственностью города.

Размер платы, как говорится в документах, зависит от среднего уровня кадастровой стоимости одного квадратного метра земли, занимаемой площади и ставки земельного налога. Уведомления в адрес владельцев гаражей будут приходить заказными письмами с 1 января по 15 февраля. Оплату за первый календарный год нужно внести в течение 30 дней с момента выдачи разрешения на использование земли. За второй и последующие годы деньги нужно заплатить до 10 ноября.

- В случае непоступления платы в установленный срок гражданин уплачивает пеню в размере 0,15% от неоплаченный суммы за каждый день просрочки, - говорится в постановлении.

Подробно с постановлением можно ознакомиться тут.