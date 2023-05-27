В мэрии Ярославля рассказали, откуда лучше смотреть салют в День города

Начнется салют в 23:00 на нижнем ярусе Стрелки. Фото: Мэрия Ярославля

В честь Дня города в Ярославле 27 мая прогремит праздничный салют. Начнется он в 23:00 на нижнем ярусе Стрелки.

Лучше всего фейерверк будет виден:

- на берегу Волги в поселке Коровники,

- на берегу Волги в Тверицах,

- с Московского моста.

Так как Ярославль является городом трудовой доблести, салют в День города - обязательная часть программы. В этом году оплату праздничного фейерверка взяли на себя ярославские предприниматели.

Чтобы гости праздника смогли спокойно уехать домой после салюта, в мэрии приняли решение 27 мая продлить время работы общественного транспорта и пустить дополнительные автобусы.