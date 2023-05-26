В Ярославле в День города изменится расписание автобусов и троллейбусов

В День города Ярославля автобусы и троллейбусы будут ходить до поздней ночи. Фото: Правительство Ярославской области

27 мая Ярославль отметит День города, подробную программу которого можно прочитать здесь. Салют запланирован на 23:00. Чтобы ярославцы смогли без проблем разъехаться по домам, время работы общественного транспорта продлено.

РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ ТРОЛЛЕЙБУСОВ

Маршрута №1 «Ярославль Главный - ЯШЗ»

- от остановки «Площадь Волкова» - в 23:12, 23:29, 23:47, 00:05.

Маршрута №3 «Ярославль Главный - Фабрика «Красный Перевал»

- в 23:30.

Маршрут №4 «Торговый переулок – Фабрика «Красный Перевал»

- от остановки «Торговый переулок» - в 23:30;

- от остановки «Фабрика «Красный Перевал» - в 00:11, заезд в депо.

Маршрута №5 «Улица Рыкачева - Ярославль Главный»

- от остановки «Богоявленская площадь» (на Рыкачева) - в 23:20, 23:35; 23:52, 00:11.

Маршрута №7 «Улица Волгоградская - Октябрьская площадь»

- «Улица Волгоградская - Октябрьская площадь» - в 23:25;

- от остановки «Богоявленская площадь» (на Ярославль Главный) - в 23:23, 23:42.

Маршрут №8 «Улица Волгоградская - Торговый переулок»

- от остановки «Торговый переулок» - в 23:30;

- от остановки «Улица Волгоградская» - в 00:10, заезд в депо.

Маршрута №9 «Улица Нефтяников - ЯШЗ»

- от остановки «Комсомольская» - в 23:25, 23:35; 23:48, 00:05.

РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ АВТОБУСОВ

Маршрута №8 «ТРК «Ярославский Вернисаж» - 15 MKP»

- от остановки «Первомайская» - в 23:11, 23:26, 23:41, 23:56;

- от остановки «Комсомольская» - в 23:15, 23:28, 23:41, 23:54, 00:07, 00:24.

Маршрута №41Б «Богоявленская площадь - поселок Куйбышева»

- в 23.35, 23.50

Маршрута №42 «15 MKP - поселок Куйбышева»

- от остановки «Первомайская» - в 23:25;

- от остановки «Комсомольская» - в 23:20.

Маршрута №4 «Улица Ярославская - Ярославль Главный»

- от ОП «Комсомольская» - в 23:15, 23:45.

Маршрута №21 «Красная площадь - Очапки»

- от остановки «Красная площадь» - в 23:20, 23:45.

Маршрута №33 «ПАТП-1 - Областная больница»

- от остановки «Первомайская» - в 23:18, 23:48;

- от остановки «Комсомольская» - в 23:20; 23:40, 00:10, 00:40.

Маршрута №49 «Улица Ярославская - 15 MKP»

- от остановки «Первомайская» - в 23:35;

- от остановки «Комсомольская» - в 23:30.

Маршрута №53 «ТРК «Ярославский Вернисаж» - Гипермаркет «Глобус»

- от остановки «Первомайская» - в 23:30;

- от остановки «Комсомольская» - в 23:11, 23:31, 23:51, 00:27.

Маршрута №56 «Поселок Прибрежный - Машприбор»

- от остановки «Первомайская» - в 23:14, 23:44, 00:14;

- от остановки «Комсомольская» - в 23:38, 00:08.

Маршрута №57 «Фабрика «Красный Перевал» - улица Гудованцева»

- от остановки «Первомайская» - в 23:26;

- от остановки «Комсомольская» - в 23:18; 23:34.

Маршрута №2 «Большие Полянки - ЯШЗ»

- от остановки «Первомайская» - в 23:14;

- от остановки «Комсомольская» - в 23:32.

Маршрута №71С «ТРК «Ярославский Вернисаж» - Холодмаш»

- от остановки «Первомайская» - в 23:17, 23:37, 23:57.

Маршрута №97С «Фабрика «Красный Перевал» - улица Большие Полянки»

- от остановки «Первомайская» - в 23:34;

- от остановки «Комсомольская» - в 23:17, 23:47.

Маршрута №62 «15 MKP - 1-я Технологическая»

- от остановки «Богоявленская площадь» (по ходу в 15 МКР) - в 23:13;

- от остановки «Богоявленская площадь» (по ходу на улицу 1-я Технологическая) - в 23:26, 23:46.

Маршрута №76 «ТРК «Ярославский Вернисаж» - Ярославль Главный»

- от остановки «Комсомольская» - в 23:36.