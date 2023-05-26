В Ярославле в День города пустят дополнительные автобусы

В Ярославле в День города пустят дополнительный автобусы с литерой "0". Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле в День города не только продлят время работы общественного транспорта, но и пустят дополнительные автобусы. Отличить их от обычных можно будет по литере «0» в номере, пояснили в мэрии.

Расписание движения дополнительных автобусов

Автобус №01 «Торговый переулок – улица Волгоградская»

- от остановки «Торговый переулок» - в 23:20, 23:35, 23:58, 00:21, 00:44;

- от остановки «Улица Волгоградская» - в 00:02.

Автобус №04 «Богоявленская площадь – улица Ярославская»

- от остановки «Богоявленская площадь» - в 23:25, 23:48, 00:11, 00:34, 00:57;

- от остановки «Улица Ярославская» - в 00:00, 00:23.

Автобус №012 «Торговый переулок – Нижний поселок»

- от остановки «Торговый переулок» - в 23:25, 23:50, 00:25, 00:55;

- от остановки «Нижний поселок» - в 23:55, 00:20.

Автобус №013 «Богоявленская площадь – 5 МКР»

- от остановки «Богоявленская площадь» - 23:20, 23:35, 23:50, 00:05, 00:20, 00:35, 00:50;

- от остановки «5 МКР» - в 23:42, 23:57, 00:12, 00:27.

Автобус №019 «Красная площадь – поселок Ивняки»

- от остановки «Красная площадь» - в 23:20, 23:50, 00:20, 00:50;

- от остановки «поселок Ивняки» - в 23:47, 00:17.

Автобус №021 «Красная площадь – Очапки»

- от остановки «Красная площадь» - в 23:30, 00:30.

Автобус №041 «Богоявленская площадь – поселок Прибрежный»

- от остановки «Богоявленская площадь» - в 23:25, 00:00, 00:45;

- от остановки «Поселок Прибрежный» - в 00:03.

Автобус №044 «Торговый переулок – улица Автозаводская»

- от остановки «Торговый переулок» - в 23:20, 23:45, 00:10, 00:40;

- от остановки «Автозаводская» - в 23:45, 00:10.

Автобус №049 «Торговый переулок – 15 МКР»

- от остановки «Торговый переулок» - в 23:25, 00:05, 00:55;

- от остановки «15 МКР» - в 00:14.

Автобус №062 «Богоявленская площадь – Пивзавод»

- от остановки «Богоявленская площадь» - в 23:15, 23:59, 00:43;

- от остановки «Пивзавод» - в 23:37, 00:21.

Автобус №066 «Торговый переулок – улица Романовская»

- от остановки «Торговый переулок» - в 23:20, 23:40, 00:15, 00:50;

- от остановки «Улица Романовская» - 00:06.

Автобус №068 «Торговый переулок – улица Космонавтов»

- от остановки «Торговый переулок» - в 23:20, 23:45, 00:10, 00:40;

- от остановки «Улица Космонавтов» - в 23:44, 00:09.

Автобус №099 «Торговый переулок – улица Сиреневая»

- от остановки «Торговый переулок» - в 23:25, 23:40, 23:55, 00:11, 00:28, 00:45;

- от остановки «Улица Сиреневая» - в 23:56, 00:11.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Ярославле опубликовали полную программу Дня города-2023

Праздник пройдет 27 мая (подробнее)

Перекрытие дорог в День города Ярославля-2023: схема перекрытия, список улиц

Рассказываем, какие улицы закроют для проезда автомобилей 27 мая, в День города (подробнее)