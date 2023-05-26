В Ярославле в День города пустят дополнительные автобусы

В Ярославле в День города пустят дополнительный автобусы с литерой "0".
Фото: Мэрия Ярославля
В Ярославле в День города не только продлят время работы общественного транспорта, но и пустят дополнительные автобусы. Отличить их от обычных можно будет по литере «0» в номере, пояснили в мэрии.
Расписание движения дополнительных автобусов
Автобус №01 «Торговый переулок – улица Волгоградская»
- от остановки «Торговый переулок» - в 23:20, 23:35, 23:58, 00:21, 00:44;
- от остановки «Улица Волгоградская» - в 00:02.
Автобус №04 «Богоявленская площадь – улица Ярославская»
- от остановки «Богоявленская площадь» - в 23:25, 23:48, 00:11, 00:34, 00:57;
- от остановки «Улица Ярославская» - в 00:00, 00:23.
Автобус №012 «Торговый переулок – Нижний поселок»
- от остановки «Торговый переулок» - в 23:25, 23:50, 00:25, 00:55;
- от остановки «Нижний поселок» - в 23:55, 00:20.
Автобус №013 «Богоявленская площадь – 5 МКР»
- от остановки «Богоявленская площадь» - 23:20, 23:35, 23:50, 00:05, 00:20, 00:35, 00:50;
- от остановки «5 МКР» - в 23:42, 23:57, 00:12, 00:27.
Автобус №019 «Красная площадь – поселок Ивняки»
- от остановки «Красная площадь» - в 23:20, 23:50, 00:20, 00:50;
- от остановки «поселок Ивняки» - в 23:47, 00:17.
Автобус №021 «Красная площадь – Очапки»
- от остановки «Красная площадь» - в 23:30, 00:30.
Автобус №041 «Богоявленская площадь – поселок Прибрежный»
- от остановки «Богоявленская площадь» - в 23:25, 00:00, 00:45;
- от остановки «Поселок Прибрежный» - в 00:03.
Автобус №044 «Торговый переулок – улица Автозаводская»
- от остановки «Торговый переулок» - в 23:20, 23:45, 00:10, 00:40;
- от остановки «Автозаводская» - в 23:45, 00:10.
Автобус №049 «Торговый переулок – 15 МКР»
- от остановки «Торговый переулок» - в 23:25, 00:05, 00:55;
- от остановки «15 МКР» - в 00:14.
Автобус №062 «Богоявленская площадь – Пивзавод»
- от остановки «Богоявленская площадь» - в 23:15, 23:59, 00:43;
- от остановки «Пивзавод» - в 23:37, 00:21.
Автобус №066 «Торговый переулок – улица Романовская»
- от остановки «Торговый переулок» - в 23:20, 23:40, 00:15, 00:50;
- от остановки «Улица Романовская» - 00:06.
Автобус №068 «Торговый переулок – улица Космонавтов»
- от остановки «Торговый переулок» - в 23:20, 23:45, 00:10, 00:40;
- от остановки «Улица Космонавтов» - в 23:44, 00:09.
Автобус №099 «Торговый переулок – улица Сиреневая»
- от остановки «Торговый переулок» - в 23:25, 23:40, 23:55, 00:11, 00:28, 00:45;
- от остановки «Улица Сиреневая» - в 23:56, 00:11.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
В Ярославле опубликовали полную программу Дня города-2023
Праздник пройдет 27 мая (подробнее)
Перекрытие дорог в День города Ярославля-2023: схема перекрытия, список улиц
Рассказываем, какие улицы закроют для проезда автомобилей 27 мая, в День города (подробнее)