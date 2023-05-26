Ярославль
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество26 мая 2023 7:50

Салют на День города Ярославля оплатят предприниматели

Сэкономленные деньги пойдут на поддержку военнослужащих
Полина Вачнадзе
Салют в День города оплатят ярославские предприниматели.

Салют в День города оплатят ярославские предприниматели.

Фото: Мэрия Ярославля

Праздничный фейерверк в День города будет оплачен из внебюджетных средств. Об этом сказал мэр Ярославля Артем Молчанов в эфире «Городского телеканала».

- В этом году, с учетом всех обстоятельств, внешнеполитической обстановки мы приняли решение, что праздник не должен отвлекать средства бюджета. Как «Город трудовой доблести» мы обязаны провести салют в День города. Наши предприниматели финансируют это мероприятие, - пояснил Артем Молчанов.

Сэкономленные средства, по словам мэра, пойдут на решение городских проблем и на помощь военнослужащим в зоне СВО.

День города Ярославль отметит завтра, 27 мая. Полную программу праздника можно узнать здесь, а схему перекрытия улиц - здесь.