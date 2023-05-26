Салют на День города Ярославля оплатят предприниматели

Салют в День города оплатят ярославские предприниматели. Фото: Мэрия Ярославля

Праздничный фейерверк в День города будет оплачен из внебюджетных средств. Об этом сказал мэр Ярославля Артем Молчанов в эфире «Городского телеканала».

- В этом году, с учетом всех обстоятельств, внешнеполитической обстановки мы приняли решение, что праздник не должен отвлекать средства бюджета. Как «Город трудовой доблести» мы обязаны провести салют в День города. Наши предприниматели финансируют это мероприятие, - пояснил Артем Молчанов.

Сэкономленные средства, по словам мэра, пойдут на решение городских проблем и на помощь военнослужащим в зоне СВО.

День города Ярославль отметит завтра, 27 мая. Полную программу праздника можно узнать здесь, а схему перекрытия улиц - здесь.