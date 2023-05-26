Суд взял под стражу заместителя директора ГКУ «Организатор перевозок Ярославской области»

Взят под стражу заместитель руководителя ГКУ "Организатор перевозок Ярославской области" Олег Ивановский. Скриншот с видео, Ярославский областной суд

Третий фигурант уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере взят под стражу. Следом за экс-директором департамента транспорта Татьяной Черемных, директором ГКУ ЯО «Организатор перевозок Ярославской области» Ильей Прокопьевым, суд арестовал заместителя Прокопьева Олега Ивановского.

- Кировский районный суд Ярославля удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении заместителя директора ГКУ ЯО «Организатор перевозок Ярославской области» Олега Ивановского, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца до 23 июля 2023 года, - сообщили в Ярославском областном суде.

Татьяна Черемных и Илья Прокопьев также взяты под стражу до 23 июля. Им предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере.

- Уголовное дело также возбуждено в отношении взяткодателя, который передал взятку в виде денег более миллиона рублей. Расследование продолжается следственным управлением, - сообщили в прокуратуре Ярославской области.

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