В прокуратуре озвучили сумму взятки, которую, по версии следствия, получила руководитель ярославского департамента транспорта

В Кировском районном суде Ярославле решается вопрос о мере пресечения для Татьяны Черемных. Скриншот с видео, Ярославский областной суд

В Кировском районном суде Ярославле решается вопрос о мере пресечения для бывшего директора регионального департамента транспорта Татьяны Черемных. Следствие настаивало на заключении чиновницы под стражу на два месяца, сторона защиты просила о домашнем аресте.

Напомним, что Татьяна Черемных обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.

- Это особо тяжкое преступление коррупционной направленности, которое было совершено ей в составе группы лиц по предварительному сговору с директором ГКУ ЯО «Организатор перевозок Ярославской области» Ильей Прокопьевым и его заместителем. Уголовное дело также возбуждено в отношении взяткодателя, который передал взятку в виде денег более миллиона рублей. Расследование продолжается следственным управлением, - сообщила прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Ярославской области Анастасия Дубина.

В ближайшее время станет известно, какую меру пресечения суд избрал для Татьяны Черемных.