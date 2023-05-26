Суд взял под стражу директор ГКУ «Организатор перевозок Ярославской области»

Взят под стражу директора ГКУ ЯР «Организатор перевозок Ярославской области» Илья Прокопьев. ФОТО: Ярославский областной суд

Кировский районный суд взял под стражу директора ГКУ ЯР «Организатор перевозок Ярославской области» Илью Прокопьева.

- Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, - сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда.

Илья Прокопьев, по версии следствия, вместе с бывшим директором департамента транспорта региона Татьяной Черемных и своим заместителем получили от частных предпринимателей взятку в размере более миллиона рублей. Деньги чиновникам, считают правоохранительные органы, были заплачены за общее покровительство по службе.

Сегодня, 26 мая, Татьяна Черемных также была заключена под стражу. Возбуждено уголовное дело в отношении взяткодателя.