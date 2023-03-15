В Ярославле на новый проект «Озерной гривки» потратят 1,5 миллиона рублей

Подрядчик должен был закончить работы на объекте в декабре 2021 года. ФОТО: группа "Озёрная гривка ЭКОПАРК Ярославль" ВКонтакте

На обследование и подготовку проектных работ по благоустройству общественной территории «Озерная гривка» в Ярославле планируют выделить 1,5 миллиона рублей. Решение примут на заседании муниципалитета.

По сути, благоустройство «Озерной гривки», на которую уже потратили почти 14 миллионов рублей, начинается заново. Подрядчик, который должен был закончить работы на объекте в декабре 2021 года, обязательства свои не выполнил. С компанией расторгли контракт и внесли в реестр недобросовестных поставщиков. Те работы, что провела фирма, признали некачественными, а оборудование, установленное на площадке – опасным для эксплуатации.

Сейчас мэрия ищет нового подрядчика, который займется благоустройством территории. Но вряд ли работы на объекте начнутся раньше следующего года.