"Озерную гривку" в Ярославле планируют благоустроить в 2024 году

"Озерная гривка" признана негодной для эксплуатации. ФОТО: группа "Озёрная гривка ЭКОПАРК Ярославль" ВКонтакте

"Озерная гривка" в Заволжском районе Ярославля будет перестроена. Об этом во время пресс-конференции сказал мэр города Артем Молчанов.

Контракт с подрядчиком, который "благоустраивал" территорию с 2021 года, расторгли. Те работы, что он провел, признали некачественными, а оборудование, установленное на площадке - негодным для эксплуатации. Сейчас мэрия ищет новую компанию, которая все же доведет начатое до конца. Точнее, начнет работы практически с ноля, так все сделанное предыдущей подрядной организацией, придется сносить.

- Многофункциональный комплекс сейчас эксплуатировать нельзя. Но реализацию этого проекта мы не забрасываем, - сказал Артем Молчанов.

В этом году мэрия планирует разработать проект "Озерной гривки" и найти средства, чтобы в 2024 году этот проект реализовать.

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