В Ярославле ищут нового подрядчика для работ на «Озерной гривке»

В Ярославле ищут подрядчика, который возьмет на себя благоустройство «Озерной гривки». ФОТО: ОНФ Ярославской области

В Ярославле ищут подрядчика, который возьмет на себя благоустройство «Озерной гривки». С предыдущим контракт расторгнут: он сорвал все возможные сроки реализации проекта.

Работы на «Озерной гривке» начались осенью прошлого года. Благоустройство должно было завершиться к 1 декабря, однако, этого не произошло. Работы перенесли на весну 2022 года, но продолжены они так и не были.

В мае на объект выехали представители ярославского ОНФ.

- Хотите посмотреть на асфальтобетонное покрытие, сделанное в 14-градусный мороз? А если еще и грунт для основания завозили под дождем? Если да, то добро пожаловать в парк «Озерная гривка» в Ярославле. Волны, трещины, ямы и кривые заплаты — увидев это, мы пожалели, что нет статьи за жестокое обращение с асфальтом. По краям покрытие крошится, как печенье. Бордюры живут отдельной жизнью, некоторые упали, рассказали об увиденном общественники.

И при том, что оборудование на площадке не было закреплено и повсюду валялся строительный мусор и доски с гвоздями, в парке гуляли дети.

В начале июля представители мэрии побывали в «Озерная гривка». Рабочих на месте не оказалось, подрядчик также отсутствовал. В итоге компании было направлено письмо о расторжении контракта в одностороннем порядке.

О новых сроках сдачи объекта пока не сообщается.