Спортивное оборудование в парке «Озерная гривка» в Ярославле могут демонтировать

Спортивное и игровое оборудование в парке "Озерная гривка" было установлено с нарушениями. ФОТО: ОНФ по Ярославской области

Спортивное и игровое оборудование, установленное в парке «Озерная гривка» Ярославля могут демонтировать. Многочисленные нарушения были выявлены во время проверки главного инспектора Народного фронта Светланы Калининой, которая приезжала в областной центр в начале декабря.

Тогда член Центрального штаба ОНФ прошлась недобрым словом по многим объектам, в том числе и парку «Озерная гривка», который подрядчик все никак не может довести до ума.

- Вы парк хотели построить или сарай? – задалась вопросом Светлана Калинина, разглядывая оборудование, не соответствующее никаким нормативам и представляющее опасность для отдыхающих в парке.

Веревочные качели с карабинами эксперт ОНФ велела отправить на дачу, освещение, выполненное не по проекту, - переделать. Привлекала внимание и открытая проводка.

В итоге федеральный ревизор велела закрыть опасный объект.

Сейчас вокруг территории установили ограждение, оборудование затянули сигнальными лентами.

- В мэрии сообщили, что контракт расторгли в одностороннем порядке, конструкции могут демонтировать. Работы не оплачены, - рассказали в региональном отделении ОНФ. – Мы в свою очередь ждем ответ прокуратуры. Очевидно, что правовая оценка нужна действиям заказчика в том числе.