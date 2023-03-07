Мэр Ярославля пообещал не допустить банкротства ПАТП-1

На общегородском совещании обсудили дальнейшую судьбу ПАТП-1. Фото: Правительство Ярославской области

На общегородском совещании, которое прошло сегодня, 7 марта, в мэрии, обсудили дальнейшую судьбу ПАТП-1. Предприятие из-за старого подвижного состава не смогло принять участие в конкурсах на перевозку пассажиров и, соответственно, с весны остается за бортом транспортной реформы.

По словам мэра Ярославля Артема Молчанова, речи о банкротстве ПАПТ-1 не идет.

- Мы обсудили мероприятия по недопущению ликвидации предприятия. План разработан и утвержден. Все необходимые решения будут приняты на этой неделе, - сказал глава города.

Ранее КП-Ярославль сообщала, что водителям автотранспортной компании предложили работу с зарплатой от 55 тысяч рублей. Кондукторов зовут на зарплату до 50 тысяч.