Водителям ПАТП-1 Ярославля предложили работу на другом автопредприятии с зарплатой от 55 тысяч рублей

Водителям ПАТП-1 Ярославля предложили новую работу. Фото: Правительство Ярославской области

Представитель ООО «Транспорт Ярославии», компании, которая будет работать на 46 автобусных маршрутах, предложил трудоустройство водителям ПАТП-1. Сотрудникам обещают зарплату от 55 тысяч рублей, доплаты за разрывной график и сверхурочные часы, соцпакет, соблюдение трудового законодательства. При этом с водителей снимут обязанность принимать оплату за проезд и отменят норматив по числе перевезенных пассажиров.

На данный момент в ПАТП-1, которое из-за старого подвижного состава не смогло принять участие в конкурсах на перевозки, работают 268 водителей. В «Транспорт Ярославии» готовы взять всех желающих, независимо от возраста.

Компания «Транспорт Ярославии» создана с региональным участием – контрольный пакет у правительства региона. В ближайшее время компания пройдет перерегистрацию в Ярославской области. Базироваться она будет на территории ПАТП-1.

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