Автобусы "ПАТП-1" уйдут с маршрутов Ярославля

Автобусы ПАТП-1 уйдут с ярославских маршрутов. Фото: Мэрия Ярославля

"ПАТП-1" не будет работать на дорогах Ярославля. Из-за старого подвижного состава предприятие не может участвовать в конкурсах на пассажирские перевозки - с апреля 2023 года возраст автобусов, которые выходят на линии, не может превышать 1 года. Купить новые машины автотранспортное предприятие оказалось не в состоянии.

- Приобретение в лизинг по тем предложениям, которые были получены от лизинговых компаний, невозможно. Купить новые автобусы можно только в случае финансовой состоятельности, а у "ПАТП-1" такой возможности не имеет»,- сказал мэр Ярославля Артем Молчанов.

Дальнейшая судьба компании и ее сотрудников пока не ясна. По словам мэра, сейчас принимаются меры для того, чтобы не допустить банкротства "ПАТП-1".