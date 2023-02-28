Кондукторам ярославского ПАТП-1 предложили работу в госорганизации с зарплатой до 50 тысяч рублей

Представители ГКУ "Организатор перевозок Ярославской области" встретились с кондукторами ПАТП-1. Фото: Правительство Ярославской области

Представители ГКУ "Организатор перевозок Ярославской области" встретились с кондукторами ПАТП-1. Сотрудникам транспортной организации предложили трудоустроиться в контрольно-ревизорскую службу госорганизации на зарплату от 35 до 50 тысяч рублей. Также кондукторам пообещали соцпакет и обеспечение формой.

- Сейчас в ПАТП работают порядка 140 кондукторов. В составе контрольно-ревизорской службы планируется работа 411 человек, и мы готовы принять всех желающих, – сказал директор ГКУ «Организатор перевозок Ярославской области» Илья Прокопьев. – Уже 1 апреля сотрудники выйдут на маршруты. Сейчас составляются списки тех, кто готов перейти к нам на работу.

В обязанности контролеров будет входить контроль за оплатой проезда в общественном транспорте города. Возможно, что в их обязанности будет входить и составление протоколов об административных правонарушениях.

Также сотрудников ПАТП-1 готова принять на работу компания-перевозчик "Транспорт Ярославии". Она планирует арендовать базу автотранспортного предприятия.

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