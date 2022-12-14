Жители дома на улице Кузнецова в Ярославле, где взорвался газ, начали получать выплаты

Жильцы дома №5 на улице Кузнецова начали получать выплаты. Фото: Мэрия Ярославля

Жильцам дома №5 на улице Кузнецова, пострадавшим при взрыве бытового газа, начали начислять выплаты. Единовременная выплата в размере прожиточного минимума – 13 085 рублей – положена каждому члену семьи.

- С заявлениями обратились 28 человек. Четыре человека изъявили желание забрать деньги на почте, остальным они будут переведены на банковские карты, - сказала директор департамента по социальной поддержке населения и охраны труда мэрии города Ярославля Ольга Войнова.

ЧП в трехэтажном доме на улице Кузнецова произошло рано утром 5 декабря. Травмы, как потом оказалось, смертельные, получил мужчина. Спустя два дня он скончался в реанимации.

В доме обрушились чердачные перекрытия и кровля. В поврежденном подъезде сейчас идет ремонт, жильца квартир разъехались по родственникам. Жителям остальных квартир разрешили вернуться домой.